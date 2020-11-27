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Первые водородные автозаправки хотят открыть в крупных городах 

Российская Газета 30 минут назад
Водородные автозаправки хотят открыть в крупных городах
Фото: AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER
Первые водородные автозаправки сначала должны появиться в крупных городах с населением больше миллиона человек. Они будут пробными — демонстрационными. А потом география этих автозаправок начнет расширяться.
Такой алгоритм внедрения в нашу повседневную жизнь нового топлива предложили в Институте катализа Сибирского отделения РАН. Об этом стало известно на онлайн "круглом столе" в "Российской газете". Он был посвящен развитию в России водородной энергетики.
— У нас уже есть некая относительно развитая система по подаче природного газа, — отмечает старший научный сотрудник института Павел Снытников. — И тогда этот природный газ можно ставить в так называемые водородные заправки, перерабатывать его в синтез-газ или водородсодержащий газ, и делать водородные заправки по снабжению чистым водородом потребителей.
По мнению ученого, подобные технологии можно реализовать в ближайшие три года, если не раньше.
Ученые вообще видят перспективу в развитии автотранспорта, работающего с использованием водорода. Этот газ новосибирские ученые предлагают использовать во вспомогательных энергоустановках, получая в так называемых бортовых топливных процессорах.
— Это вариант, когда автомобиль оснащен достаточно емкими электроаккумуляторами, электродвигателями, — поясняет старший научный сотрудник ИК СО РАН Павел Снытников. — Большую часть времени при передвижении в пределах города он ездит на аккумуляторе и заряжается от сети. Но когда необходимы длительные поездки на несколько сотен километров, включается дополнительная энергоустановка, которая работает на привычном и понятном всем, например, дизеле или бензине.
Однако такое устройство может работать не только на углеводородах, но и на спиртах, эфирах. Благодаря протонобменному мембранному топливному элементу переработка топлива с выделением водорода будет отличаться экологичностью. Поскольку получение электроэнергии станет результатом химической реакции водорода и кислорода, а не прямого сжигания газа.
Томский политехнический университет занимается водородным направлением с 2005 года, подчеркнул проректор по технологическому развитию и предпринимательству Артем Боев. Например, проводят исследования по получению водорода с использованием солнечного света или из природного газа без выделения в атмосферу диоксида углерода. Предлагаются способы получения водорода даже из биомассы и отходов.

"Биомасса, как правило, содержит целлюлозу, гемицеллюлозу, жиры, белки, углеводы и прочие компоненты, — рассказали в университете. — Она может быть преобразована в газообразные энергетические носители, водород и метан, при помощи микробиологического конвертирования биомассы в анаэробных условиях. По сравнению с электро— или термохимическими процессами биологическая продукция водорода имеет ряд преимуществ, связанных с большей экологичностью и дешевизной".

Решая задачи, связанные с транспортировкой и хранением водорода, ученые в первую очередь стремятся уменьшить его потери, а также защитить конструкционные материалы от воздействия самого газа.
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