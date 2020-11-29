Ferrari Эдди ван Халена продадут на аукционе 

Аукционный дом выложил новый лот: гоночный Ferrari , который принадлежал гитаристу Эдди ван Халену. За автомобиль планируется выручить до $350 тыс., сообщается на сайте Gotta Have Rock and Roll.

На следующей неделе откроется аукцион, на котором можно будет приобрести Ferrari 550 Maranello, на котором ездил основатель рок-группы Van Halen, который умер от рака в начале октября 2020 года. Лот представляет собой двухместное спорткупе 2000 года выпуска, оснащенное 5,5-литровым двигателем мощностью 485 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за четыре секунды, а максимальная скорость составляет 320 километров в час. Гитарист увлекался гонками на треке, для этого по его заказу в салоне сиденья заменили на спортивные «ковши», а также машина получила дополнительный каркас безопасности.

Организаторы аукциона выставили минимальную цену в размере $200 тыс., они рассчитывают, что итоговая стоимость спорткара может достичь $350 тыс. Эдди ван Хален был единственным владельцем этого Ferrari, пробег машины составляет 45 тыс. километров. Покупателю вместе со спорткаром достанутся оригинальные документы, в которых указано имя первого владельца.