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Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео 

РИА Новости 5 часов назад
Экзамен по теории в ГИБДД зафиксируют на видео
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
Проведение теоретической части экзамена на водительские права станут записывать на видеокамеры, это следует из проекта приказа МВД об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения соответствующего удостоверения (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе", — говорится в документе.

Действующий регламент предусматривает, что рабочее места экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители". Наличие видеокамер при этом не обязательно.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
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