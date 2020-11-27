Экзамен по теории в ГИБДД зафиксируют на видео

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Проведение теоретической части экзамена на водительские права станут записывать на видеокамеры, это следует из проекта приказа МВД об утверждении административного регламента по проведению экзаменов для получения соответствующего удостоверения (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Административная процедура по проведению теоретического экзамена включает следующие административные действия… проводится проверка работоспособности системы аудио-видеонаблюдения (аудио-, видеорегистрации), установленной в экзаменационном классе", — говорится в документе.

Действующий регламент предусматривает, что рабочее места экзаменатора должно "обеспечивать осуществление визуального контроля за действиями кандидатов в водители". Наличие видеокамер при этом не обязательно.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

Глава ГИБДД России Михаил Черников ранее рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.

Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".