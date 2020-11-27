Обновленный Lada Largus: новые фотографии

На АвтоВАЗе продолжается тестовая сборка обновленного Lada Largus с приставкой FL (facelifting). Сообщество AvtoVAZ News ВКонтакте поделилось новыми фотографиями, на которых можно детально рассмотреть интерьер рестайлинговой модели.

Фото: © AvtoVAZ News / ВКонтакте © AvtoVAZ News / ВКонтакте

По предварительным данным, обновленный Lada Largus появится в продаже в марте 2021 года, а его полноценная сборка начнется в феврале. Пока же на линии В0 ежедневно собирают по несколько тестовых экземпляров универсала.

На шпионских снимках одного из таких образцов видна передняя панель, оформленная в духе Renault Duster. Экран мультимедийной системы, так же позаимствованный у «Дастера», остался за кадром – его можно рассмотреть на более ранних фотографиях . Руль новый Largus позаимствовал у Lada Vesta.

Рестайлинговая модель также получила иные сиденья с развитой боковой поддержкой, которые по умолчанию устанавливаются в лимитированной спецверсии Quest. Между водительским и пассажирским креслами установлен регулируемый подлокотник. Также не фотографиях видны новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками.

AvtoVAZ News / ВКонтакте /// Lada Largus FL

Сообщалось, что в оснащение универсала войдут функция подогрева сидений, передние и задние парктроники, камерой заднего вида.

Моторную гамму Lada Largus обновление не затронет: автомобиль по-прежнему будет комплектоваться 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 либо 106 лошадиных сил. Пару им составляет пятиступенчатая «механика».