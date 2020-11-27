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Обновленный Lada Largus: новые фотографии

Motor.ruиещё 3
4 часа назад
На АвтоВАЗе продолжается тестовая сборка обновленного Lada Largus с приставкой FL (facelifting). Сообщество AvtoVAZ News ВКонтакте поделилось новыми фотографиями, на которых можно детально рассмотреть интерьер рестайлинговой модели.
Обновленный Lada Largus: новые фотографии
Фото:  © AvtoVAZ News / ВКонтакте © AvtoVAZ News / ВКонтакте
По предварительным данным, обновленный Lada Largus появится в продаже в марте 2021 года, а его полноценная сборка начнется в феврале. Пока же на линии В0 ежедневно собирают по несколько тестовых экземпляров универсала.
На шпионских снимках одного из таких образцов видна передняя панель, оформленная в духе Renault Duster. Экран мультимедийной системы, так же позаимствованный у «Дастера», остался за кадром – его можно рассмотреть на более ранних фотографиях. Руль новый Largus позаимствовал у Lada Vesta.
Рестайлинговая модель также получила иные сиденья с развитой боковой поддержкой, которые по умолчанию устанавливаются в лимитированной спецверсии Quest. Между водительским и пассажирским креслами установлен регулируемый подлокотник. Также не фотографиях видны новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками.
AvtoVAZ News / ВКонтакте /// Lada Largus FL
Сообщалось, что в оснащение универсала войдут функция подогрева сидений, передние и задние парктроники, камерой заднего вида.
Моторную гамму Lada Largus обновление не затронет: автомобиль по-прежнему будет комплектоваться 1,6-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 87 либо 106 лошадиных сил. Пару им составляет пятиступенчатая «механика».
Ранее на этой неделе на АвтоВАЗе засняли Cross-версию обновленного Largus. В объектив фотошпионов попала передняя часть автомобиля со слегка измененными крыльями и капотом, иными зеркалами заднего вида и колесными дисками с особым дизайном.
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