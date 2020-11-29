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Агрегаторы такси и каршеринга с 2021 года смогут проверять права онлайн 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
Компании смогут проверять наличие прав у водителей онлайн
Фото: АГН «Москва» © Ведяшкин Сергей
Агрегаторы такси и компании каршеринга в России с 2021 года смогут получать в онлайн-формате информацию о наличии у водителя документа о праве управления транспортными средствами.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные пресс-центра МВД, организации каршеринга, агрегаторы такси и иные допускающие граждан к управлению транспорта компании «смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг».

«Запустить соответствующие сервисы в работу намечено в 2021 году», — сообщили в ведомстве.

В июле глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить злостным нарушителям ПДД пользоваться каршерингом.
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Автоновости , Лишение прав , Водительские права
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