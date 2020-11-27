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Введен новый запрет для автомобилей в Туркменистане: никаких черных деталей 

Motor.ru 3 часа назад
Никаких черных деталей: новый запрет для автомобилей
Фото: © turkmen.news
В Туркменистане продолжают бороться с «цветными» автомобилями: ранее местные власти запретили любые машины, кроме белых, а теперь водителей обязали перекрашивать даже черные детали в экстерьере, сообщает Turkmen.News. Как и в случаях с другими запретами, это распоряжение негласное, но обязательное к исполнению.
С проблемами столкнулись владельцы машин с черными радиаторными решетками, деталями бамперов и другими элементами кузова: сначала им просто выписывали штраф, а c 24 ноября начали отказывать в прохождении техосмотра в ГАИ. По неофициальным данным, распоряжение о борьбе с черными деталями отдал лично президент Гурбангулы Бердымухамедов, который очень любит белый цвет и не приемлет темные оттенки.
Никакие оправдания автовладельцев полиция не принимает: даже если черная деталь была установлена заводом-производителем и технически не может быть перекрашена, отметка об успешном техосмотре все равно не ставится.
Местные водители вынуждены следовать и другим негласным требованиям, которые не закреплены на законодательном уровне. Например, с 2018 года в стране введен запрет на вождение для женщин — им не выдают новые права и не продлевают старые водительские удостоверения.
В том же году дорожная полиция Балканской и Дашогузской областей начала облаву на автомобили с номерными знаками, начинающимися на «77»: у водителей изымали таблички и обязали явиться в отделение для получения новых. Неофициально это связывали с тем, что номера с семерками предназначены исключительно для родственников президента Гурбангулы Бердымухаммедова.
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