SsangYong представил «новый» Rexton

Компания SsangYong, являющаяся четвертым по величине производителем легковушек в Южной Корее, терпит убытки уже несколько лет подряд. В стремлении поправить свое положение на рынке марка представила обновленный рамный внедорожник Rexton.

В самой SsangYong изменения модели характеризуют как смену поколения, однако в реальности «пятый» Rexton с индексом Y450 скорее напоминает модернизированную версию предшественника, с пересмотренным оформлением передка и увеличенной крупноячеистой решеткой радиатора. Среди других отличий — диодные фары, иная форма обоих бамперов и измененный рисунок задних фонарей.

Габариты внедорожника почти не изменились: в длину он по-прежнему достигает 4850 миллиметров, в ширину — 1960 миллиметров, а высота выросла до 1825 миллиметров (+25 мм). Расстояние между осями составляет 2865 миллиметров. Клиренс остался прежним — 224 миллиметра. В багажнике умещается от 784 до 1977 литров груза в зависимости от положения задних сидений. Будут доступны как пяти-, так и семиместная версия.

Салон претерпел еще меньше изменений. В «базе» Rexton оснащается аналоговой приборной панелью и восьмидюймовым экраном мультимедийной системы. В числе новшеств — иной руль, усеченный снизу, переоформленные дверные карты и более качественные материалы отделки. Топовому внедорожнику положены цифровая «приборка» размерностью 12,3 дюйма и мультимедиа с дисплеем диагональю 9,2 дюйма.

В список оснащения, как и ожидалось, вошел адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и экстренного торможения, а также система мониторинга слепых зон и ассистент при езде с прицепом. Подушек безопасности по-прежнему девять.

Базовый двигатель у рестайлингового Rexton тоже прежний — это 2,2-литровый турбированный «дизель», форсированный с 181 до 202 лошадиных сил и с 420 до 440 Нм крутящего момента. Пару ему составляет новый восьмидиапазонный автомат. Привод по умолчанию задний, также доступен подключаемый полный 4Tronic.