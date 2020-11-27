Экзамен на права россияне будут сдавать на беспилотниках?

Сдача экзамена на получение прав в будущем может пройти для россиян на беспилотном автомобиле. В ГИБДД России планируют использовать данную технологию и обсуждают идею.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России Николая Шеюхина, беспилотный экзаменационный автомобиль планируют оснастить камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором, который будет следить за правильностью движений при сдаче экзамена. Кроме того, транспорт будет содержать в себе навигатор и по этому прообразу озвучивать маршрут россиянину.

— Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы, — сообщил представитель ведомства, приводит его слова РИА "Новости".

Замначальника также уточнил, что беспилотное авто с базой навигатора будет автоматически приписывать балл за нарушение разметки или при проезде на красный свет. Все происходящее будет считывать в том числе камера.

Отдельно собеседник уточнил, что речь не идет о полном отсутствии человека в машине: там будут оставаться экзаменатор и сама современная оценивающая система.