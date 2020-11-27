Москвич накопил штрафов за нарушение ПДД на миллион рублей 

В Москве выявили и привлекли к ответственности нарушавшего правила дорожного движения (ПДД) гражданина, накопившего штрафы более чем на миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

В ведомстве уточнили, что за 37-летним россиянином числится 718 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 1 080 000 рублей. Собеседник агентства отметил, что на злостного нарушителя ПДД составили 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Кроме того, данные о количестве неоплаченных штрафов направили в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу Москвы для принудительного взыскания.