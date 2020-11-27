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Москвич накопил штрафов за нарушение ПДД на миллион рублей 

Мослента и ещё 8 1 час назад
Москвич накопил штрафов за нарушение ПДД на миллион рублей
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
В Москве выявили и привлекли к ответственности нарушавшего правила дорожного движения (ПДД) гражданина, накопившего штрафы более чем на миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.
В ведомстве уточнили, что за 37-летним россиянином числится 718 неоплаченных административных штрафов на общую сумму 1 080 000 рублей. Собеседник агентства отметил, что на злостного нарушителя ПДД составили 718 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»).
Кроме того, данные о количестве неоплаченных штрафов направили в Федеральную службу судебных приставов по Новомосковскому административному округу Москвы для принудительного взыскания.
Ранее сообщалось, что в Москву вернулись «докоронавирусные» пробки. По данным компании 2ГИС, в начале ноября средняя утренняя загруженность дорог составляла 3,25 балла, а вечерняя — 6,91 балла. Во вторую неделю месяца этот показатель вырос до 3,35 и 8,33 балла утром и вечером соответственно, а в третью — до 3,87 и 8,88 балла.
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