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«Хантер», «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене 10-13 тысяч рублей 

Motor.ru 4 часа назад
УАЗы подорожали третий раз за осень
Фото: © UAZ
На сайте УАЗа в очередной раз за изменились цены на модели «Хантер», «Патриот» и «Пикап»: они подорожали на 10-13 тысяч рублей. Это уже третье подорожание за осень: цены повышали в середине сентября, а затем — в начале ноября.
УАЗ «Хантер» в зависимости от комплектации подорожал на 0,9-1,6 процента и теперь цены на модель варьируются от 827 тысяч до 1 088 900 рублей. «Патриот» и «Пикап» прибавили в цене в начальной версии — оба подорожали на 11 тысяч рублей или на 1,2 процента и сейчас цены на них начинаются от 939 тысяч рублей и 959 тысяч рублей соответственно. Стоимость остальных комплектаций не изменилась.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за десять месяцев 2020 года в России было продано 25 284 новых автомобиля УАЗ, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С января по октябрь дилеры реализовали 11 686 внедорожников «Патриот», 2169 пикапов и 797 «Хантеров».
В начале ноября стало известно о подорожании всего модельного ряда Lada — цены увеличились в среднем на один процент. Для российского бренда это подорожание стало шестым с начала года.
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