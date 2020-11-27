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Maserati электрифицирует все модели к 2025 году 

PNZdrive и ещё 1 1 час назад
Maserati электрифицирует все модели к 2025 году
Фото: PNZdrive
В то время как предстоящий внедорожник Maserati Grecale первоначально будет предлагаться с двигателем внутреннего сгорания и гибридом, концерн ставит перед собой новую цель. Весь модельный ряд автопроизводителя будет электрифицирован в течение следующих пяти лет.
Генеральный директор бренда Давид Грассо поделился своими мыслями во время модного веб-мероприятия на этой неделе. По его словам, что к 2025 году все модели Maserati будут либо гибридными, либо полностью электрическими, сообщает Reuters.

«Новые модели Gran Turismo и Gran Cabrio также будут электрифицированы, весь наш модельный ряд будет электрифицирован в ближайшие пять лет», — сказал Грассо.

Мы уже знаем, что ранее упомянутый внедорожник Grecale станет первой полностью электрической моделью Maserati. Вариант электромобиля появится к 2022 году, когда он сразится с такими конкурентами, как Audi e-tron и Mercedes-Benz EQC. Levante и Quattroporte также получат замену в 2023 или 2024 году, с гибридной версией или версией с нулевым уровнем выбросов.
Дизайн спортивного автомобиля MC20 будет вдохновлять все будущие модели Maserati.

«Лицо MC20 с заниженной решеткой радиатора и фарами, расположенными намного выше на передней панели, — это наш новый язык дизайна», — сказал в сентябре дизайнерский руководитель автопроизводителя Клаус Буссе.

Будущие модели Maserati также будут легко узнаваемы по светодиодным дневным ходовым огням и выступающим передним решеткам. Однако Бусс не сказал, как и если задняя часть MC20 может в конечном итоге повлиять на более традиционные модели, такие как Quattroporte следующего поколения или Ghibli.
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Автоновости , Jaguar , BMW X3 , BMW , Jaguar F-Pace , Porsche Macan , Porsche , Maserati
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