Назван способ приобрести полис ОСАГО в два раза дешевле 

Аккуратные и дисциплинированные на дороге водители имеют возможность приобрести полис ОСАГО с 50-процентной скидкой, заявил РИА Новости начальник управления маркетинга страховой компании "МАКС" Евгений Попков. По его словам, в настоящее время конкуренция за клиента на страховом рынке обострилась.

Ранее в результате проведенной так называемой «реформы ОСАГО» страховщики получили право рассчитывать стоимость полиса индивидуально для каждого клиента. Они учитывают стаж вождения автомобилиста, а также его законопослушность на дороге.

Евгений Попков в беседе с журналистами подчеркнул, что в настоящее время конкуренция на рынке страховых услуг обострилась: компании в погоне за клиентом идут на снижение цен на свои услуги. По словам эксперта, водителям перед тем, как страховать автомобиль, следует изучить несколько вариантов и выбрать из них наиболее выгодный. Разница в стоимости полиса в разных компаниях может отличаться в разы, отметил он.

Другой способ сэкономить на приобретении «автогражданки» — соблюдать правила дорожного движения. Попков напомнил, что сегодня страховщики при расчете стоимости «страховки» используют коэффициент бонус-малус (КБМ). По этой системе за один безаварийный год водителю предоставляется скидка в размере 5%. Таким образом можно накопить до 50%.

При этом эксперт призвал автомобилистов не забывать, что за штрафы страховщики сегодня наоборот — увеличивают стоимость полиса.

«Также на стоимость ОСАГО влияет стаж вождения. При его увеличении с 2 до 3 лет цена снижается на 30-35%», — резюмировал Попков.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что страховые компании массово добиваются доступа к записям дорожных камер. Таким образом они получают новые возможности в борьбе с мошенничеством, а также в оптимизации выплат по страховым случаям.