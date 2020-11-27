Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶

Tesla отзовет десятки тысяч произведенных автомобилей 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Tesla отзовет десятки тысяч произведенных автомобилей
Фото: Ding Ting XinHua Globallookpress
У машин Model X при движении могут отлетать куски крыши.
Компания Tesla сообщила о том, что отзывает десятки тысяч автомобилей Model X — в конструкции крыши выявлены дефекты.
В компании сообщили, что выявленный дефект может привести к тому, что при движении с машин могут отлетать куски крыши, которые могут представлять опасность для других участников движения. Из КНР будет отозвано 870 автомобилей. Помимо этого, будет отозвано 9136 машин, произведенных с сентября 2015 по июль 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Также компания отзовет 401 автомобиль Model Y — при сборке системы рулевого управления некоторые болты были затянуты недостаточно сильно — это может привести к потере управления. В компании подчеркнули, что все дефекты будут исправлены бесплатно.
Видео дня. В России испытывают первый отечественный электромобиль
ТК «Звезда»: последние новости
Житель Москвы получил штрафы за нарушения ПДД на миллион рублей Житель Москвы получил штрафы за нарушения ПДД на миллион рублей Российские власти готовят повышение утильсбора на автомобили Российские власти готовят повышение утильсбора на автомобили Путин попросил Сечина доложить о новом проекте на Таймыре Путин попросил Сечина доложить о новом проекте на Таймыре
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение