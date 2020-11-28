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Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой 

РИА Новости 1 час назад
Названы способы сэкономить топливо зимой
Фото: РИА Новости
Журнал "За рулем" перечислил способы уменьшить расход топлива при езде на автомобиле в холодное время года.
Зимой увеличению расхода топлива способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы, а также состояние дорог, говорится в материале.
Во-первых, для уменьшения расхода следует прогревать двигатель непродолжительное время — пока очищается снег с кузова. При этом после начала движения не надо быстро разгоняться.
Во-вторых, нужно счищать с кузова весь снег, так автомобиль станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится.
Еще один совет — следить за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Низкое давление чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходу топлива.
Другим способом является использование моторного масла меньшей вязкости.
Для уменьшения расхода топлива можно также использовать автоодеяло, так как оно ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть, что важно при непродолжительных остановках.
Кроме того, следует убрать из машины все лишнее, к примеру, багажник с крыши.
Последний совет заключается в пересмотре манеры езды. Так, нужно стараться водить плавнее, без пробуксовок и ненужных ускорений.
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