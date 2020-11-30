КамАЗ выпустит смарт-кроссовер дешевле 1 миллиона рублей

КамАЗ займётся выпуском электрического смарт-кроссовера стоимостью менее миллиона рублей. Разработка компактного электрокара силами Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) находится на завершающем этапе, премьера сити-кара запланирована на 10 декабря.

Газете «Известия» удалось пообщаться с ректором СПбПУ Андреем Рудским и заместителем руководителя центра НТИ СПбПУ Олегом Клявиным. Собеседники издания заявили, что электромобиль с кодовым именем «Кама-1» практически готов к серийному производству, а испытания опытного образца сити-кара завершатся в начале декабря.

Поскольку индустриальным партнёром СПбПУ является КамАЗ, можно предположить, что именно челнинский автозавод будет заниматься подготовкой к серийному производству и сбытом готовой продукции.

Разработчики называют электромобиль «Кама-1» смарт-кроссовером, ориентированным на массовый рынок, отмечая высокий клиренс и короткие свесы. По габаритам электрокар окажется немногим больше «Оки»: расчётная длина — всего 3,4 метра, ширина — 1,7 метра. Фотографий интерьера нет: СПбПУ не раскрывает дизайн, а КамАЗ показал только ранний скетч . Однако утверждается, что салон рассчитан на четырёх взрослых пассажиров; предусмотрен небольшой багажник.

Роспатент / Патентное изображение электромобиля «Кама-1»

Технические подробности о силовой установке скудные: известны только ёмкость базовой тяговой батареи (33 киловатт-часа), автономность (до 300 километров) и динамические характеристики (0-60 километров в час за 3,0 секунды, максимальная скорость — 150 километров в час). Зато заявлено, что электромобиль сможет эксплуатироваться при температуре до минус 50 градусов по Цельсию.

Конструкцией предусмотрена установка различных аккумуляторных ячеек, но поставщик ключевого компонента электромобиля не называется. Пресс-служба НТИ СПбПУ подчёркивает, что большинство комплектующих «Камы-1» отечественного производства, но есть детали от ведущих европейских и азиатских автопроизводителей.

Среди преимуществ первого российского электромобиля — быстрая зарядка (до 70 процентов за 20 минут) и низкая цена. Базовая версия «Кама-1» будет стоить 1 миллион рублей, а с учётом 25-процентных государственных субсидий на покупку электрокаров отечественного производства стартовая цена может снизиться до 750 тысяч рублей.