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В полиции прокомментировали жесткое задержание девушки в Екатеринбурге 

РИА Новости 1 час назад
На Урале объяснили жесткое задержание девушки
Фото: РИА Новости
Свердловская полиция разбирается в обстоятельствах задержания девушки-водителя, которую жестко скрутили после погони сотрудники ДПС в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором экипаж ДПС скручивает девушку-водителя, при этом один из полицейских пинает лежащую на асфальте ногой.
По словам Горелых, вечером 25 ноября водитель автомобиля Toyota проигнорировала требование сотрудников ГИБДД остановиться и попыталась скрыться, создавая "реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения". Как выяснили полицейские, за рулем находилась девушка 1997 года рождения, которая не имела водительских прав.

"Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем им пришлось применить физическую силу. В отношении нарушительницы составлены административные материалы по статьям 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления). Автомобиль помещен на специализированную стоянку. По итогам разбирательства будет дана оценка, в том числе и объективности принятых инспекторами ДПС мер при пресечении ими нарушений ПДД", — сказал представитель главка.

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