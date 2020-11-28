На Урале объяснили жесткое задержание девушки

Свердловская полиция разбирается в обстоятельствах задержания девушки-водителя, которую жестко скрутили после погони сотрудники ДПС в Екатеринбурге, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором экипаж ДПС скручивает девушку-водителя, при этом один из полицейских пинает лежащую на асфальте ногой.

По словам Горелых, вечером 25 ноября водитель автомобиля Toyota проигнорировала требование сотрудников ГИБДД остановиться и попыталась скрыться, создавая "реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения". Как выяснили полицейские, за рулем находилась девушка 1997 года рождения, которая не имела водительских прав.