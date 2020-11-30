Данные водителей станут доступны частным компаниям

Доступ к базам ГИБДД получат агрегаторы такси и каршеринговые компании, сообщает ИА DEITA.RU. Чтобы дистанционно, в формате онлайн, запросить наличие прав водителей, агрегаторы такси и компании по каршерингу смогут получить доступ к базам ГИБДД и Госуслуг пишет "Ura.ru" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Отмечается, что это станет возможным уже в следующем году. Цель сервиса — противодействие тому, чтобы участниками движения на дорогах становились лица без водительского удостоверения. На данный момент проверка водителя по удостоверению возможна на официальном портале ГИБДД. Ранее сообщалось об изменениях, которые ждут кандидатов в водители с 2021 года.

Со следующего года практический экзамен будущие водители будут сдавать на просторах города, а не на специальной площадке. Кроме того, на дороги России планируется допустить несовершеннолетних владельцев водительских прав, однако лишь под присмотром опытного наставника.