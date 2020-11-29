Стритрейсеры собрались на нелегальные гонки в Москве

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В Москве стритрейсеры собрались на нелегальные гонки в ночь на воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ

Организатором заезда выступила группа SPEEDHUNTERS в социальной сети «ВКонтакте». Участники мероприятия собрались ночью на улице Косыгина. Заезды были замечены в сторону проспекта Вернадского на юго-западе столицы. Участники с включенными аварийными огнями передвигались колонной.

Сотрудников ГИБДД на месте событий замечено не было.