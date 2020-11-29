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«Сошлись они двое на двое»: драка из-за парковки в Москве 

Майк Габриелян 24 минуты назад
В Москве произошла драка из-за парковки
Фото: ТАСС
В интернете появилось видео драки, устроенной в Москве автолюбителями из-за парковки. Инцидент произошел накануне возле многоэтажки на улице Летчика Грицевца. Один из водителей закрыл своей иномаркой выезд для других машин, передает «КП».
Из-за этого рано утром другой мужчина не смог выехать из двора. Тогда он позвонил на номер, оставленный под лобовым стеклом и вызвал соседа. После скандала и крика оппоненты сошлись в рукопашной.

«Сначала они громко спорили, а потом началась драка. Причем у обоих автомобилистов была группа поддержки. Сошлись они двое на двое», — рассказал свидетель

Драчуны получили травмы, но в полицию и скорую обращаться не стали. После побоища они разъехались.
В столичном управлении МВД заявили, что к ним не поступало информации о массовой драке. Однако один из очевидцев заявил, что снял видеоролик с инцидентом и передал его органам правопорядка.
Отметим, что в больших российских города «автомобильная» проблема усугубляется с каждым днем. Многие специалисты считают, что решение вопроса только одно: замена личного транспорта общественным. Однако граждане продолжают покупать автомобили, производители и дилеры активно внедряют в сознание населения «культ железного коня», а власти никак не мотивируют горожан воздерживаться от приобретения машин. В итоге в городах растет социальная, экологическая, аварийная и транспортная напряженность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве депутат подрался с активистами «Стопхама».
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Автоновости
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