Lada Niva представят в начале 2021 года

Презентация обновлённого внедорожника Lada Niva состоится в январе 2021 года. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, АвтоВАЗ официально анонсирует выход обновлённой версии внедорожника в декабре текущего года. Онлайн-презентация переработанной Lada Niva планируется на январь 2021 года, а старт продаж — на февраль этого же года.

Ранее стало известно, что первый образец обновлённой Lada Niva уже собран на предприятии «Лада Запад Тольятти» (входит в АвтоВАЗ). Отмечалось, что переработанная версия отличается новыми фарами, капотом, крыльями, бамперами и боковыми накладками.

До 2019 года предприятие «Лада Запад Тольятти» принадлежало в равных долях американской корпорации General Motors и российской компании «АвтоВАЗ». В декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил акции совместного предприятия у американской корпорации, став единственным владельцем «Лада Запад Тольятти».