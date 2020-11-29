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АвтоВАЗ представит обновлённую Lada Niva в начале 2021 года — СМИ 

ИА Regnum 2 часа назад
Lada Niva представят в начале 2021 года
Фото: ТАСС
Презентация обновлённого внедорожника Lada Niva состоится в январе 2021 года. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, АвтоВАЗ официально анонсирует выход обновлённой версии внедорожника в декабре текущего года. Онлайн-презентация переработанной Lada Niva планируется на январь 2021 года, а старт продаж — на февраль этого же года.
Ранее стало известно, что первый образец обновлённой Lada Niva уже собран на предприятии «Лада Запад Тольятти» (входит в АвтоВАЗ). Отмечалось, что переработанная версия отличается новыми фарами, капотом, крыльями, бамперами и боковыми накладками.
До 2019 года предприятие «Лада Запад Тольятти» принадлежало в равных долях американской корпорации General Motors и российской компании «АвтоВАЗ». В декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил акции совместного предприятия у американской корпорации, став единственным владельцем «Лада Запад Тольятти».
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