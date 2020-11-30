Флагман KIA изменит название и подорожает

В начале следующего года KIA начнет внедрять план развития своей марки, который получил название Plan Shift. Представители южнокорейского автопроизводителя утверждают, что бренд станет более динамичным и стильным.

Перемены коснутся и логотипа марки, который впервые появится на флагманском седане К7, известном на некоторых рынках как Cadenza. Но изменения ждут не только логотип: KIA К7 кардинально преобразится, сменит название и станет дороже. По информации The Korean Car Blog , вместо К7 автомобиль будет называться К8, а от имени Cadenza марка и вовсе хочет отказаться. Изменения связаны с тем, что KIA больше не планирует использовать отдельные названия для разных рынков.

Кроме того, обновленный флагманский седан увеличится в размерах, будет иметь повышенную конкурентоспособность, станет более удобным и безопасным по сравнению с существующим K7. Также у K8 увеличится решетка радиатора, а дневные ходовые огни изменят форму. Премьера К8 запланирована на март, тогда же начнется и массовое производство. А в продажу его запустят спустя несколько месяцев.