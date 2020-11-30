Volkswagen отправит в отставку седаны Arteon и Passat

Компания Volkswagen отправит в отставку семейство Arteon и седан Passat. В канун полувекового юбилея Passat в 2023 году легендарное семейство сменит поколение, и преемник появится только у универсала Passat Variant. Не планируют развивать и линейку Arteon: на смену «дизайнерским» лифтбеку и универсалу придёт электрокар.

По данным Automotive News Europe , концерн Volkswagen решил не вкладываться в разработку нового трёхобъёмного Passat, чтобы сократить внутреннюю конкуренцию со Skoda Superb.

Полностью отказываться от «Пассата» пока не планируют: модель сохранится в гамме в виде универсала. В следующем поколении Passat и Superb будут выпускаться на одной фабрике в Словакии. Завод в немецком Эмдене, на котором сейчас собирают и Passat, и Arteon, перепрофилируют под электромобили. Конвейер в Эмдене станет основной площадкой для серийной версии универсала ID. Space Vizzion и электроседана с идентичной технической начинкой.