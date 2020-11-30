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Определены необходимые навыки вождения для получения прав 

RT на русском и ещё 12 4 часа назад
Определены навыки вождения для получения прав
Фото: АГН «Москва» © Андрей Любимов
МВД России предлагает закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень необходимых навыков вождения.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что перечень предлагается закрепить в одном из приложений к документу.
Всего в перечне содержится 19 пунктов.
Уточняется, что в перечень включены навыки, которые ранее проверялись на площадке, такие как парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские права и паспорт транспортного средства (ПТС).
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