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Российский мегамост назвали ненужным 

Lenta.ru и ещё 3 47 минут назад
Бывший глава администрации президента, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выступил против строительства российского мегамоста на Сахалин, назвав его ненужным. Слова чиновника приводит «Интерфакс».

«С точки зрения психологии мост — нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов», — отметил Иванов.

По его словам, одной из самых больших и неоправданных статей затрат при реализации проекта станет строительство автомобильной дороги от Комсомольска-на-Амуре до пролива Невельского — самой узкой точки между Сахалином и материком. Расстояние между ними занимает 536 километров. «Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост», — сказал Иванов, добавив, что «теоретически это [строительство моста] было бы неплохо, но дико дорого».
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Впервые инициатива строительства моста из Амурской области на Сахалин была озвучена в начале 2000-х годов. Тогда предлагалось проложить к проливу Невельского железную дорогу, а сам мост должен был стать одновременно автомобильным и железнодорожным. Стоимость проекта оценивалась в 4,5 миллиарда долларов, однако он так и не был реализован.
В 2018 году президент России Владимир Путин вернулся к инициативе, поручив проработать вопрос правительству. В программе развития РЖД до 2025 года заложено 540 миллиардов рублей на строительство железнодорожного перехода.
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Автоновости , Видео
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