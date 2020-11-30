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Как сэкономить на ОСАГО 50% 

Мария Иванова 2 часа назад
Как сэкономить на ОСАГО 50%
Фото: ТАСС
Глава управления маркетинга страховой компании «МАКС» Евгений Попков рассказал, что осторожные водители за несколько лет смогут накопить 50-процентную скидку на ОСАГО, если не будут попадать в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

«По системе бонус-малус за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка. Максимум можно накопить скидку в 50 процентов», — объяснил Попков.

По его словам, реформа ОСАГО обострила конкуренцию между страховщиками, которые теперь борются за аккуратных клиентов.
Также стоимость полиса может снизиться благодаря стажу вождения. Когда он увеличивается с двух до трех лет, цена падает на 30-35 процентов.
При этом полис станет дороже для нарушителей: чем больше штрафов за нарушения ПДД получит водитель, тем больше ему придется заплатить за ОСАГО.
Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа.
По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей).
Благодаря поправкам у компаний появилась возможность применять индивидуальный подход, а не региональный: водители, которые не попадают в аварии и не нарушают ПДД, смогут получить более низкую ставку, что нарушители из того же региона.
С 19 октября у россиян появилась возможность купить полис ОСАГО через маркетплейсы и финансовые платформы, выбрав самое выгодное предложение.
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