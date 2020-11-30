Как сэкономить на ОСАГО 50% 

Глава управления маркетинга страховой компании «МАКС» Евгений Попков рассказал, что осторожные водители за несколько лет смогут накопить 50-процентную скидку на ОСАГО, если не будут попадать в ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

«По системе бонус-малус за год безаварийной езды полагается пятипроцентная скидка. Максимум можно накопить скидку в 50 процентов», — объяснил Попков.

По его словам, реформа ОСАГО обострила конкуренцию между страховщиками, которые теперь борются за аккуратных клиентов.

Также стоимость полиса может снизиться благодаря стажу вождения. Когда он увеличивается с двух до трех лет, цена падает на 30-35 процентов.

При этом полис станет дороже для нарушителей: чем больше штрафов за нарушения ПДД получит водитель, тем больше ему придется заплатить за ОСАГО.

Как сообщал «Рамблер», поправки в закон об ОСАГО вступили в силу 24 августа.

По новым правилам, тарифный коридор ОСАГО для владельцев легковушек с 5 сентября расширяют на десять процентов вверх и вниз, теперь он находится в границах от 2 471 и 5 436 рублей (раньше 2 746 — 4 942 рублей).

Благодаря поправкам у компаний появилась возможность применять индивидуальный подход, а не региональный: водители, которые не попадают в аварии и не нарушают ПДД, смогут получить более низкую ставку, что нарушители из того же региона.

С 19 октября у россиян появилась возможность купить полис ОСАГО через маркетплейсы и финансовые платформы, выбрав самое выгодное предложение.