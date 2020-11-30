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Назван топ-5 ошибок при вождении зимой 

Мария Иванова 1 час назад
Назван топ-5 ошибок при вождении зимой
Фото: РИА Новости
Портал «Новые автомобили» составил рейтинг самых распространенных ошибок, которые водители совершают зимой. Первое место в нем занял неправильный выбор резины.
Опрошенные порталом эксперты рассказали, что многие водители считают «всесезонку» и зимнюю резину почти идентичными. На самом деле состав резиновой смеси для разных типов шин подбирают с расчетом на определенный температурный режим. Эластичность «всесезонки» при минусе падает, а во время гололеда такие шины вообще неэффективны.
Второе место эксперты отдали неправильному пониманию работы системы ABS. По мнению некоторых автомобилистов, она позволяет сократить тормозной путь, но на самом деле она предотвращает блокировку колес машины при торможении.
Замыкает тройку лидеров вера водителей во всесилие полного привода и его способность противостоять любой непогоде. Полноприводные авто могут быстро стартовать на льду и уверенно ездить по заснеженным дорогам. Но даже система 4WD не в силах обеспечить безопасность во время гололеда при скорости более 60 километров в час. Эксперты подчеркнули, что эффективность торможения на авто с 4WD такая же, как и у машин с передним или задним приводом.
Четвертое место эксперты отдали надеждам водителей на электронных помощников («умные» устройства не спасут, если водитель входит в поворот с превышением скорости), а пятое место досталось езде по заснеженной колее на высокой скорости (с высокой вероятностью авто вылетит на встречку или на обочину).
Как писал «Рамблер», ранее портал 32CARS.ru составил список самых «страшных» ошибок, которые совершают водители при замене масла в двигателе.
По мнению опрошенных изданием экспертов, самое большое заблуждение — это замена масла по рекомендациям автопроизводителя. Заводские испытания проводятся в «идеальных условиях», а в реальной жизни масло менять стоит каждые десять тысяч километров или 7,5 тысячи километров (или при тяжелых эксплуатационных условиях).
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