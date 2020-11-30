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Появились подробности о следующем поколении Mazda2 

Motor.ru и ещё 1 4 часа назад
Появились подробности о следующем поколении Mazda2
Фото: Toyota
С 2019 года в США продается Toyota Yaris, который представляет собой Mazda2 с иным оформлением передней части и логотипами. Однако на подходе новое поколение Mazda2 для Японии и Европы, которое, в свою очередь, станет копией Yaris с «тойотовской» гибридной силовой установкой.
Британское издание Autocar выяснило подробности о новой Mazda2 для европейского рынка. Модель следующего поколения разработают в тесном сотрудничестве с Toyota: хэтчбек «пропишется» на заводе Toyota во Франции, где собирают соплатформенный Yaris, и получит гибридную установку Toyota Hybrid System II (THS II).
THS II включает бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 91 лошадиная сила и 80-сильный электромотор, который питает литий-ионная батарея. Причем в случае с Yaris привод может быть как передним, так и полным E-Four с электромотором на задней оси.
С появлением гибридной Mazda2 японский автопроизводитель сможет снизить среднюю по модельному ряду норму выбросов диоксида углерода, избежав тем самым внушительного штрафа в Европе.
Toyota и Mazda сотрудничают с 2015 года. Результатом этого партнерства стал выпуск в США «копии» Mazda2 под именем Yaris, который оснащается «маздовским» мотором 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 лошадиных сил. Производство модели налажено в Мексике на заводе Mazda. Кроме того, автопроизводители работают над созданием заднеприводной платформы для будущих седанов и кроссоверов. В частности, она ляжет в основу следующих Mazda6 и CX-5.
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