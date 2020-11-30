Первые гонки на Луне запланированы на 2021 год

Первые в истории гонки на Луне должны состояться осенью следующего года, передает New Atlas. Нюанс заключается в том, что соревнования пройдут без пилотов: в рамках проекта Moon Mark на спутник Земли запустят радиоуправляемые «болиды», разработанные студентами при поддержке дизайнера McLaren P1 Фрэнка Стивенсона. К месту назначения машины доставит компания Илона Маска SpaceX, а лунный трек разработает архитектор трасс Формулы-1 Герман Тильке.

Первые подробности о проекте появились еще в начале этого года. Тогда сообщалось, что две команды участников будут сформированы по итогам большой школьной олимпиады. Студентам предстоит разработать машины для лунной гонки и продемонстрировать навыки радиоуправления. Вес каждого болида не должен превышать 2,5 килограмма, а приблизительная скорость машин составит десять сантиметров в минуту.

Комплексы поместят в посадочный модуль Nova-C, разработанный Intuitive Machines, который доставит на Луну ракета-носитель SpaceX Falcon 9 — запуск запланирован на октябрь 2021 года. Будет организована полноценная видеосъемка заездов и трансляция гонки в прямом эфире.

Что же касается участия в проекте Германа Тильке, то, как утверждают в Moon Mark, архитектору уже направили схемы того участка на Луне, где должны пройти соревнования.