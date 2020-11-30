Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Радиоуправляемые «болиды» доставит на Луну компания Илона Маска 

Motor.ru 1 час назад
Первые гонки на Луне запланированы на 2021 год
Фото: moonmark.space
Первые в истории гонки на Луне должны состояться осенью следующего года, передает New Atlas. Нюанс заключается в том, что соревнования пройдут без пилотов: в рамках проекта Moon Mark на спутник Земли запустят радиоуправляемые «болиды», разработанные студентами при поддержке дизайнера McLaren P1 Фрэнка Стивенсона. К месту назначения машины доставит компания Илона Маска SpaceX, а лунный трек разработает архитектор трасс Формулы-1 Герман Тильке.
Первые подробности о проекте появились еще в начале этого года. Тогда сообщалось, что две команды участников будут сформированы по итогам большой школьной олимпиады. Студентам предстоит разработать машины для лунной гонки и продемонстрировать навыки радиоуправления. Вес каждого болида не должен превышать 2,5 килограмма, а приблизительная скорость машин составит десять сантиметров в минуту.
Комплексы поместят в посадочный модуль Nova-C, разработанный Intuitive Machines, который доставит на Луну ракета-носитель SpaceX Falcon 9 — запуск запланирован на октябрь 2021 года. Будет организована полноценная видеосъемка заездов и трансляция гонки в прямом эфире.
Что же касается участия в проекте Германа Тильке, то, как утверждают в Moon Mark, архитектору уже направили схемы того участка на Луне, где должны пройти соревнования.
Годом ранее Toyota заявила о планах по отправке на Луну лунохода собственной разработки в рамках исследовательской миссии LUNAR-A. Полет на спутник Земли запланирован на 2030 год.
Видео дня. Водительские права иностранцев хотят аннулировать
Motor.ru: последние новости
Volkswagen отправит в отставку Arteon и Passat в кузове седан Volkswagen отправит в отставку Arteon и Passat в кузове седан КамАЗ выпустит смарт-кроссовер стоимостью менее 1 миллиона рублей КамАЗ выпустит смарт-кроссовер стоимостью менее 1 миллиона рублей Владельцев электрокаров освободят от транспортного налога еще в четырех регионах России Владельцев электрокаров освободят от транспортного налога еще в четырех регионах России
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение