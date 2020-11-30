Минус транспортный налог: льготы введут еще в четырех регионах России

Отменить транспортный налог на электрокары решили власти еще четырех субъектов РФ: Дагестана, Забайкальского края, Башкирии и Волгоградской области. Такая мера, по мнению властей, поможет увеличить продажи электрокаров. Это, в свою очередь, снизит загрязнение воздуха и даже поспособствует развитию туризма.

Фото: © Антон Кардашов / АГН «Москва» © Антон Кардашов / АГН «Москва»

В Дагестане закон об отмене транспортного налога был принят в ходе ноябрьской сессии Народного собрания республики, сообщает «Интерфакс». В документе указано, что от уплаты освобождаются владельцы автомобилей с полностью электрическими двигателями, а также мотоциклов и мотороллеров. В Корпорации развития Дагестана надеются, что увеличение парка электрокаров поможет привлечь в регион больше туристов.

В Башкирии водителей «зеленых» автомобилей освободили от налога на три года, пишет РБК. Причем мера будет распространяться как на физических, так и на юридических лиц. Однако им не облагаются только машины с полностью электрической силовой установкой – владельцам гибридов все же придется платить.

«Есть страны, где они давно уже стали нормой, однако у нас их число пока невелико. На дорогах республики электромобиль воспринимается больше как диковинка, чем как обычное средство передвижения. Принятый нами закон призван стимулировать спрос на электромобили», – сказал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

В Волгоградской области льгота будет распространяться на электромобили, оснащенные только одним мотором. При этом его мощность не должна превышать 150 лошадиных сил, сообщает V1.ru. На сегодняшний день под льготу не подпадает только один из 28 зарегистрированных в регионе электрокаров – его мощностью превышает 250 сил.

Что касается Забайкалья, то там закон об освобождении электромобилей от транспортного налога будет принят бессрочно. По данным УМВД по краю, которые приводит ТАСС, в регионе на сегодняшний день числятся 143 «зеленых» автомобиля.

Подобные документы уже приняли в нескольких регионах РФ: Москве и Подмосковье, Иркутской, Амурской, Калужской, Кемеровской и Липецкой областях, а также в Кабардино-Балкарии. К списку также собирается присоединиться Красноярский край.