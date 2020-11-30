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Российский Chery Tiggo 4 получит улучшенный мотор 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Российский Chery Tiggo 4 получит улучшенный мотор
Фото: © Chery
Российский офис Chery раскрыл подробности об изменениях в комплектациях Tiggo 4, а также о модифицированном двигателе для модели. Улучшенный кроссовер появится у дилеров 1 декабря 2020 года и будет стоить от 999 900 рублей.
До наступления зимы Chery Tiggo 4 можно было купить в шести комплектациях: Base, Start, Comfort, Luxury, Techno и Cosmo. Однако уже с 1 декабря модель лишится исполнения Start, а в вариантах Base, Comfort и Luxury будет оснащаться модифицированным мотором серии Acteco. Это «атмосферник» объемом 1,5 литра (113 лошадиных сил), который получил другие форсунки и катушки зажигания, а также новые настройки управления. Улучшенный агрегат достигает максимального крутящего момента на 4000 оборотах в минуту и соответствует экологическому стандарту Евро-6.
В базовой комплектации Tiggo 4 имеет задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних кресел, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъемника, LED-ходовые огни, 16-дюймовые диски и набор вспомогательных систем. Пару 1,5-литровому мотору составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.
Список оснащения комплектаций Comfort и Luxury изменился: он пополнился обогревом лобового стекла. Начиная с Luxury кроссовер комплектуется тем же двигателем 1.5, но в паре с вариатором.
В исполнении Techno модель предлагается с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра (122 силы) в сочетании с CVT7, а в Cosmo — с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Самый дорогой Chery Tiggo 4 стоит 1 359 900 рублей.
С момента появления Chery Tiggo 4 в России было продано около пяти тысяч экземпляров, в том числе четыре тысячи машин реализовали за десять месяцев 2020 года.
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