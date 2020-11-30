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Россиян «вынудят» чаще давать взятки для получения прав 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиян «вынудят» чаще давать взятки для получения прав
Фото: РИА Новости
Желающим сдать на права, возможно, придется чаще давать взятки после введения новых требований. Об этом URA.RU заявил независимый автоэксперт Сергей Асланян.
«Рамблер» писал, что ранее в ГИБДД заявили, что в России будут введены новые правила сдачи на права. В частности, кандидатам в водители придется сдать расширенную теоретическую часть экзамена и показать ряд умений по вождению автомобиля не на «площадке», а в условиях города.
По мнению Асланяна, сильных автошкол, которые хорошо бы обучали водить машину, в России почти не осталось из-за введения правила о том, что каждая из них должна иметь два гектара земли для тренировок. Поэтому выпускники, которые недостаточно хорошо обучены, могут попытаться решить вопрос сдачи на права при помощи взяток.
Однако, по его словам, с введением новых требований к сдаче экзамена, платить придется больше.

«Если ты за один день решаешь все вопросы, то сколько раз платишь взятку? А если у тебя один день теория, это одна взятка. Если второй день — площадка, это вторая взятка, а потом у тебя город, это третья взятка», — предположил Асланян.

В свою очередь координатор общества «Синие Ведерки» Петр Шкуматов уверен, что экзамен теперь действительно будет сложнее сдать. Однако только тем, кто плохо к нему готовился.

«Человеку подготовленному будет абсолютно без разницы», — говорит Шкуматов.

Ранее эксперты ГИБДД рассказали о самых распространённых ошибках кандидатов в водители, которые они допускают на экзаменах. Так, по словам правоохранителей, выполняя упражнения на автодроме, выпускники автошкол допускают ошибки при заезде на эстакаду, при параллельной парковке, а также при заезде в бокс задним ходом.
В «городе» большинство кандидатов в водители забывают включать поворотник перед началом движения, а также перед перестроением, поворотом и остановкой машины. Чуть меньше выпускников демонстрируют «неуверенное управление автомобилем».
В числе распространённых ошибок правоохранители также назвали ситуацию, когда по вине кандидата глохнет двигатель или инспектору приходится вмешиваться в процесс управления, чтобы избежать ДТП.
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Автоновости , Сергей Асланян , Петр Шкуматов , ГИБДД
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