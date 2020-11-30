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В Hyundai рассказали о трех новых моделях для России в 2021 году 

Car.ru 3 часа назад
В Hyundai рассказали о трех новых моделях для РФ
Фото: Car.ru
В следующем году южнокорейский бренд Hyundai покажет на территории России новые средства передвижения. Этими машинами окажутся Santa Fe, Tucson и H-1.
В апреле-июне российские ценители моделей Hyundai смогут приобрести модернизированный кроссовер четвертой генерации Tucson. Новинка порадует дизайном в стилистике концепта Vision T, новейшими технологиями безопасности и иной приборной панелью. Предполагается, автомобиль выйдет с бензиновым агрегатом мощностью 150 л.с. и емкостью 1,6 литра, но также потребители смогут обзавестись моделями с 115-сильным мотором и бензиновым «атмосферником» на 2,5 литра и 190 лошадиных сил.
В начале лета южнокорейская фирма презентовала улучшенный Santa Fe, который существенно изменился после доработок. В модели имеются габаритная радиаторная решетка и другие ходовые огни. В салоне инженеры Hyundai установили поворотный селектор, спецкнопки вместо рычага коробки передач и сенсорный дисплей информационного комплекса.
В третьем квартале следующего года южнокорейцы привезут в РФ обновленный минивэн H-1, но каким он будет компания не сообщает. Дорестайлинговая версия работает с помощью 2,5-литрового «дизеля» с отдачей 136 л.с., который взаимодействует с шестиступенчатой МКПП.
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Автоновости , Hyundai
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