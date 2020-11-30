Российских водителей ждут новые штрафы 

С декабря ГИБДД будет штрафовать водителей за езду на летней резине. Об этом сообщает Autonews

Штрафные санкции будут действовать до конца февраля. Наказание за данное нарушение составляет 500 рублей.

Новшество вошло в список «неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», составленных ГИБДД два месяца назад.

Помимо этого, штрафы грозят и за другие нарушения: за отключение штатного очистителя фар или установку шипованных шин только на одну ось.

Издание также напомнило, что владельцы транспортных средств обязаны до 1 декабря заплатить транспортный налог. Через восемь дней просрочки ФНС будет начислять штрафы и пени.

1 декабря начинает действовать обязательная маркировка автомобильных шин для участников рынка. С 14 декабря продавать немаркированные покрышки станет невозможно, то есть продавцам придется маркировать остатки, которые были произведены до 1 ноября, когда обязательная маркировка вступила в силу для производителей.

В декабре в России появится новый экологический класс машин — Евро 6, который поможет устранить дыры в регулировании международных перевозок. В Евросоюзе разрешения на проезд грузовиков класса Евро-6 действуют уже пять лет, а в РФ до этого момента получить такое разрешение было невозможно.

Кроме того, с 3 декабря в России начнут выдавать обновленные водительские удостоверения. Сейчас на лицевой стороне прав, выше личных данных владельца, нанесена только надпись «водительское удостоверение». Теперь она будет дублироваться на французском и английском языках — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно.

Ранее «Рамблер» писал о новых правилах сдачи на водительские права в РФ. В частности, кандидатам в водители придется сдать расширенную теоретическую часть экзамена и показать ряд умений по вождению автомобиля не на «площадке», а в условиях города.