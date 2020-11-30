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Российских водителей ждут новые штрафы 

Вероника Полынина 30 минут назад
С декабря ГИБДД будет штрафовать водителей за езду на летней резине. Об этом сообщает Autonews.
Штрафные санкции будут действовать до конца февраля. Наказание за данное нарушение составляет 500 рублей.
Новшество вошло в список «неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», составленных ГИБДД два месяца назад.
Помимо этого, штрафы грозят и за другие нарушения: за отключение штатного очистителя фар или установку шипованных шин только на одну ось.
Издание также напомнило, что владельцы транспортных средств обязаны до 1 декабря заплатить транспортный налог. Через восемь дней просрочки ФНС будет начислять штрафы и пени.
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1 декабря начинает действовать обязательная маркировка автомобильных шин для участников рынка. С 14 декабря продавать немаркированные покрышки станет невозможно, то есть продавцам придется маркировать остатки, которые были произведены до 1 ноября, когда обязательная маркировка вступила в силу для производителей.
В декабре в России появится новый экологический класс машин — Евро 6, который поможет устранить дыры в регулировании международных перевозок. В Евросоюзе разрешения на проезд грузовиков класса Евро-6 действуют уже пять лет, а в РФ до этого момента получить такое разрешение было невозможно.
Кроме того, с 3 декабря в России начнут выдавать обновленные водительские удостоверения. Сейчас на лицевой стороне прав, выше личных данных владельца, нанесена только надпись «водительское удостоверение». Теперь она будет дублироваться на французском и английском языках — Permis de Conduire и Driving Licence соответственно.
Ранее «Рамблер» писал о новых правилах сдачи на водительские права в РФ. В частности, кандидатам в водители придется сдать расширенную теоретическую часть экзамена и показать ряд умений по вождению автомобиля не на «площадке», а в условиях города.
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Автоновости , Видео , Федеральная налоговая служба , ЕС , ГИБДД
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