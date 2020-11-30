Россиянам захотели отменить платные парковки 

«Я сажусь в свою машину, где никого кроме меня и моей жены не сидит. Включаю климатическую систему, еду из точки «А» в точку «Б» — и абсолютно ни с кем не контактирую. Почему мне говорят: «Нет ты лучше в автобусе или метро прокатись, мы там все побрызгаем, протрем и все будет хорошо? Ну, разве это ли не бред?» — возмущался он.