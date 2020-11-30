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Россиянам захотели отменить платные парковки 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Россиянам захотели отменить платные парковки
Фото: РИА Новости
Депутаты фракции ЛДПР предложили отменить платную парковку в России при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает «Газета.ру».
В пояснительной записке к документу замглавы фракции ЛДПР и соавтор законопроекта Ярослав Нилов объяснил, что во время пандемии граждане, опасаясь заражения, сменили общественный транспорт на личный. При этом они вынуждены оставлять автомобили на платных парковках, что «негативно сказывается на уровне их доходов».
Ранее с предложением отменить платные парковки в период пандемии коронавируса выступал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

«Я сажусь в свою машину, где никого кроме меня и моей жены не сидит. Включаю климатическую систему, еду из точки «А» в точку «Б» — и абсолютно ни с кем не контактирую. Почему мне говорят: «Нет ты лучше в автобусе или метро прокатись, мы там все побрызгаем, протрем и все будет хорошо? Ну, разве это ли не бред?» — возмущался он.

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Ранее китайские эпидемиологи рассказали о случае, когда инфицированный пассажир автобуса заразил семерых человек, находившихся с ним в салоне. Причем двое из зараженных стояли в 4,5 метрах от него. Случай произошел в самом начале пандемии, и большинство пассажиров находились в салоне автобуса без масок.
Ранее, как писал «Рамблер», московские таксисты устроили забастовку из-за новых правил оплаты парковки в аэропорту «Домодедово», из-за которых у них образовались долги по 10-15 тысяч рублей.
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Автоновости , Вячеслав Лысаков , Ярослав Нилов , Аэропорт Домодедово , Госдума , ЛДПР , Газета.Ru
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