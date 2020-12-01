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ГИБДД предложила новое изменение в экзамене на права 

Lenta.ru и ещё 8 56 минут назад
ГИБДД предложила внести новое изменение в регламент экзамена на права и проверять личность водителя перед его сдачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.
Кандидата в водители на практическом экзамене намерены проверять с помощью видеокамер и аудиозаписи. Экзаменатор, по информации ведомства, должен с помощью средств аудио и видеорегистрации зафиксировать тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в паспорте. Экзаменатор также должен произнести вслух фамилию, имя и отчество экзаменуемого, после чего начать процедуру.
Ранее Госавтоинспекция доработала регламент по проведению экзамена на водительские права. Согласно нововведениям, для желающих получить категорию В проверки на площадке и в городе заменит единый экзамен, который будет введен с 1 апреля следующего года. Умение трогаться на подъеме или спуске будут проверять на закрытых территориях с использованием участка с уклоном 8–16 процентов.
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Автоновости , Видео , ГИБДД
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