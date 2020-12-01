ГИБДД предложила внести новое изменение в регламент экзамена на права и проверять личность водителя перед его сдачей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Кандидата в водители на практическом экзамене намерены проверять с помощью видеокамер и аудиозаписи. Экзаменатор, по информации ведомства, должен с помощью средств аудио и видеорегистрации зафиксировать тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в паспорте. Экзаменатор также должен произнести вслух фамилию, имя и отчество экзаменуемого, после чего начать процедуру.