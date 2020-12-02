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В МВД перечислили основания для недопуска к экзамену на права 

News.ru и ещё 14 1 час назад
В МВД обозначили основания для недопуска к экзамену на права
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Они содержатся в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов.
Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что кандидата не будут допускать до экзамена, если он не соответствует требованиям, был ранее лишен прав, документы составлены неправильно или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены.
Также сдать на права не смогут россияне, не оплатившие государственную пошлину. К экзамену не допустят и будущих водителей, которые учились в автошколе, не имеющей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Новый регламент начнёт действовать с 1 апреля 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД России предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим испытанием для получения прав с помощью видеокамер и аудиозаписи. Такое новшество содержится в проекте приказа ведомства.
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Автоновости , МВД
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