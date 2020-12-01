«АвтоВАЗ» готовит новый 7-местный кроссовер 

Российская компания «АвтоВАЗ» готовит к выходу на рынок новый 7-местный кроссовер. Новинку могут построить на базе Lada XRay, считают эксперты, раскрыты и некоторые особенности транспортного средства.

О том, что компания готовится представить совершенно новую модель, может свидетельствовать модернизация линии В0. Монтаж линии сборки новых авто устанавливают и контролируют специалисты из Португалии. Аналитики считают, что причиной настолько быстрой модернизации могут быть низкие показатели продаж в российских городах Lada XRay.

Платформу В0 сейчас используют для сборки моделей Lada Granta и XRay, но все новые модели инженеры планируют строить с использованием новой платформы CMF-B-LS, разработка семейного авто, считают аналитики, уже началась, хотя подробности инженеры тщательно скрывают.

Новая модель может получить в списке оснащения постоянный полный привод, что даст ей заметное преимущество в сравнении с конкурентами. В то же время модернизированная Lada XRay не получит дизельные силовые агрегаты, сообщают СМИ.