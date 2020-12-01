Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

«АвтоВАЗ» готовит новый 7-местный кроссовер 

Car.ru 5 часов назад
«АвтоВАЗ» готовит новый 7-местный кроссовер
Фото: Car.ru
Российская компания «АвтоВАЗ» готовит к выходу на рынок новый 7-местный кроссовер. Новинку могут построить на базе Lada XRay, считают эксперты, раскрыты и некоторые особенности транспортного средства.
О том, что компания готовится представить совершенно новую модель, может свидетельствовать модернизация линии В0. Монтаж линии сборки новых авто устанавливают и контролируют специалисты из Португалии. Аналитики считают, что причиной настолько быстрой модернизации могут быть низкие показатели продаж в российских городах Lada XRay.
Платформу В0 сейчас используют для сборки моделей Lada Granta и XRay, но все новые модели инженеры планируют строить с использованием новой платформы CMF-B-LS, разработка семейного авто, считают аналитики, уже началась, хотя подробности инженеры тщательно скрывают.
Новая модель может получить в списке оснащения постоянный полный привод, что даст ей заметное преимущество в сравнении с конкурентами. В то же время модернизированная Lada XRay не получит дизельные силовые агрегаты, сообщают СМИ.
Видео дня. На машины ДПС установят камеры с углом обзора 360 градусов
Car.ru: последние новости
Россиян предупредили о возможном штрафе за провоз алкоголя в автомобиле Россиян предупредили о возможном штрафе за провоз алкоголя в автомобиле КамАЗ выпустит электрический кроссовер, стоимостью до 1 млн рублей КамАЗ выпустит электрический кроссовер, стоимостью до 1 млн рублей В Hyundai рассказали о трех новых моделях для России в 2021 году В Hyundai рассказали о трех новых моделях для России в 2021 году
Комментарии
Автоновости , Lada Granta , Lada , Lada XRAY , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
00:51
Появилось видео подробностей ДТП на перекрестке
ДТП
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
00:59
Появилось видео последствий массового ДТП в Бийске
ДТП
Столкновение скорой с трактором попало на видео
01:02
Столкновение скорой с трактором попало на видео
ДТП
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение