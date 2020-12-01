Россияне назвали подходящие под налог на роскошь автомобили 

Налогом на роскошь, по мнению половины россиян, должны облагаться автомобили стоимостью свыше 5 миллионов рублей. Исследование проводилось с 16 по 23 ноября на портале о продажах автомашин Drom.ru. В нем приняли участие свыше 18 тысяч человек из разных регионов России. Основная часть — автомобилисты. Отмечается, что учитывались лишь те регионы, в которых приняли участие в опросе не менее 50 человек (всего 38 регионов). Об этом сообщает «ПРАЙМ».

Так, менее половины участников (31%) выбрали вариант «5 миллионов рублей», 17% — «10 миллионов». Исходя из этого, 48% россиян выступили за повышения порога «роскошных» автомобилей. Против существования такого налога выступили 21% участников.

Собеседница агентства заявила, что 17% опрошенных согласны с существующей планкой Минпромторга в 3 миллиона рублей. За вариант "2 миллиона рублей" проголосовали 7%, "1,5 миллиона" — 2%, "от 1 миллиона" — 5%.

Согласно результатам, 14% опрошенных высказались за повышение налога для машин дешевле 3 миллионов рублей. В Воронежской области последний вариант набрал 12,3% голосов, став в два с половиной раза популярнее, чем в среднем по стране.

В России с 2014 года применяется так называемый налог на роскошь. Перечень подпадающего под повышенное налогообложение транспорта ежегодно обновляется. Этим вопросом занимается Минпромторг. В каждом регионе существует своя базовая ставка налога. Что касается повышающего коэффициента, то он зависит от средней стоимости и года выпуска автомобиля.