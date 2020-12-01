Tata: антивирусная упаковка автомобиля

Индийский автопроизводитель Tata придумал новый способ защиты своих автомобилей от вирусов и инфекций. Все машины, предназначенные для продажи, ожидают своих покупателей в герметичных пластиковых пузырях.
Новый способ защиты специалисты индийской компании придумали для того, чтобы свести к минимуму контакты сотрудников дилерского центра с автомобилями. Поскольку Индия в настоящий момент является второй страной по числу заболевших COVID-19, подобный надувной «гараж» позволит обезопасить потенциальных покупателей от заражения через контакты с поверхностями автомобилей.
По словам представителей компании, «пузырь безопасности» гарантирует, что все автомобили будут надежно защищены от микробов и вирусов от момента выезда машины с завода до передачи ее покупателю. Перед тем, как упаковать автомобили в пластиковый контейнер, их тщательно моют и дезинфицируют.
Первым автомобилем, проданным по новым технологиям безопасности, стал хэтчбек Tata Tiago. В стерильной пластиковой капсуле его доставили к дилерский центр, где машину передали покупателю.
В конце ноября американский офис Mitsubishi совместно с дилерскими центрами предложил новый способ борьбы с инфекцией COVID-19. Теперь любой желающий, вне зависимости от марки и модели машины, может воспользоваться услугой Diamond Premium Care и обработать салон дезинфицирующим средством, одобренным Агентством по охране окружающей среды США (EPA).