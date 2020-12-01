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В России стартовали продажи обновленного Kia Rio X 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
В России стартовали продажи обновленного Kia Rio X
Фото: © Kia
Российский офис Kia объявил о старте продаж обновленного кросс-хэтчбека Rio X (ранее он продавался под названием Rio X-Line). С 1 декабря модель доступна для покупки у официальных дилеров по цене от 944 900 до 1 239 900 рублей.
Приподнятый хэтчбек обновился следом за седаном Rio: они оба получили новую решетку радиатора, воздухозаборники большего размера, иные противотуманки и фары со «слезами» ходовых огней в стиле моделей Cadillac. В салоне появилась современная мультимедийная система с расширенным функционалом.
Rio X можно узнать по накладкам из неокрашенного пластика и увеличенному со 160 до 195 миллиметров дорожному просвету.
Kia Rio X доступен в России с бензиновыми четырехцилиндровыми «атмосферниками» объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Пару им составляет шестиступенчатая «механика» или автомат с таким же количеством передач.
Новинка предложена в шести уровнях исполнения. Для модели доступны 15— либо 16-дюймовые диски с четырьмя вариантами дизайна, в большинстве комплектаций предусмотрен климат-контроль, руль с кожаной отделкой и USB-разъем для пассажиров второго ряда. Кроме того, можно заказать пакет «Теплые опции», который включает подогрев передних кресел и рулевого колеса.
Производство Kia Rio X налажено на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге, там же собирают и обновленный седан Rio. Согласно статистике, которую приводят в Kia, в 2020 году на долю кросс-хэтчбека пришлось около 50 процентов от общего объёма продаж модели.
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Автоновости , Hyundai , Kia , Cadillac , Kia Rio
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