В России стартовали продажи обновленного Kia Rio X 

Российский офис Kia объявил о старте продаж обновленного кросс-хэтчбека Rio X (ранее он продавался под названием Rio X-Line). С 1 декабря модель доступна для покупки у официальных дилеров по цене от 944 900 до 1 239 900 рублей.

Приподнятый хэтчбек обновился следом за седаном Rio: они оба получили новую решетку радиатора, воздухозаборники большего размера, иные противотуманки и фары со «слезами» ходовых огней в стиле моделей Cadillac . В салоне появилась современная мультимедийная система с расширенным функционалом.

Rio X можно узнать по накладкам из неокрашенного пластика и увеличенному со 160 до 195 миллиметров дорожному просвету.

Kia Rio X доступен в России с бензиновыми четырехцилиндровыми «атмосферниками» объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Пару им составляет шестиступенчатая «механика» или автомат с таким же количеством передач.

Новинка предложена в шести уровнях исполнения. Для модели доступны 15— либо 16-дюймовые диски с четырьмя вариантами дизайна, в большинстве комплектаций предусмотрен климат-контроль, руль с кожаной отделкой и USB-разъем для пассажиров второго ряда. Кроме того, можно заказать пакет «Теплые опции», который включает подогрев передних кресел и рулевого колеса.