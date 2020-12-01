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Водителям напомнили об очередных изменениях в декабре 

Профиль 2 часа назад
Что ждет водителей в декабре?
Фото: Профиль
В автомобильной отрасли в декабре вступят в силу несколько изменений. Они касаются езды на летней резины, водительских прав и нового класса машин.
Так, с 1 декабря инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за езду на летней резине зимой. Правило будет действовать до конца февраля. Минимальный штраф за нарушение составит 500 рублей. При этом в 2016 году в Госдуме хотели ввести за это санкцию в размере 2 тысяч рублей, но документ не приняли. Кроме того, водители смогут получить штраф и за другие нарушения: установку шипованных шин на одну ось или отключение штатного очистителя фар, пишет Autonews.ru.
Автомобилистам необходимо заплатить транспортный налог до 1 декабря — речь идет о физических и юридических лицах, на которых зарегистрирована машина. Существует несколько способов, как это сделать: на портале Госуслуг, сайте Федеральной налоговой службы, в банкомате или банковском приложении на телефоне. Данные и реквизиты указаны в квитанции из налоговой инспекции. В случае неуплаты налога ФНС потребует устранить ее в течение восьми дней. В противном случае будут начислены пени и штрафы.
Производители шин обязаны с 1 ноября маркировать продукцию, после чего оптовики передают информацию о приемке и реализации, а розница должна фиксировать в системе Честный знак продажи и списания. Регистрироваться в ней можно с 1 декабря. Спустя две недели торговать немаркированными шинами запрещено — остатки, произведенные до ноября, также придется маркировать. На это производителям дали срок до начала марта.
Также 21 декабря появится новый экокласс автомобилей Евро–6. В Евросоюзе на проезд грузовых машин этого класса выдают разрешения уже пять лет. В России он не существовал, из-за чего возникали проблемы: на территории РФ нельзя было получить ПТС для машины экокласса Евро-6. Однако со следующего месяца это можно будет сделать.
С 3 декабря вступит в силу новая норма для водительских прав. Так, наименование водительского удостоверения дополнят на французском и английском языках. Считается, что теперь водителям будет удобнее использовать права за рубежом. Нововведение не обязывает россиян менять настоящее удостоверение, оно продолжит действовать.
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Автоновости , Федеральная налоговая служба , ЕС , Госдума , ГИБДД
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