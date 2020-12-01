Премьера нового Toyota Land Cruiser состоится раньше срока?

Во вторник, 1 декабря, в СМИ появились публикации, что новую версию рамного внедорожника Toyota Land Cruiser могут показать раньше, чем планировалось. Однако сама компания эту информацию пока не комментирует.

Не факт, что дебюта новинки придется ждать до сентября, его нельзя исключать уже в апреле 2021 года, сообщает BestCarWeb. Вместо мотора V8 объемом 4,6 л, внедорожник может обзавестись более экологичной битурбированной 3,5-литровой «шестеркой» серии V35A-FTS мощностью 415 л. с. На выбор будет предложена гибридная силовая установка мощностью примерно 480 л. с. и дизель объемом 3,3 литра.

По неофициальной информации, новый Land Cruiser будет габаритнее нынешней версии. Длина модели составит 4970 мм, а ширина 1985 мм. При этом колесная база может увеличиться до 2900 мм, что больше предыдущей на 50 мм. Высота составит 1870 мм.

Источник уже называл приблизительную цену новинки. Так, в Японии прогнозируют прибавку к стоимости Land Cruiser 200 в районе 366 тыс. рублей. В России внедорожник доступен с двумя вариантами двигателя: бензиновым на 4,6 литра и мощностью 309 л. с. и 4,5-литровым дизелем, выдающим 249 л. с. Цены на автомобили, выпускаемые с января этого года, стартуют от 5238000 рублей.

Ранее «Профиль» рассказал, что Toyota представила в России обновленную версию Land Cruiser Prado. Ей дали название Black Onyx. Под капотом внедорожника установили измененный 2,8-литровый дизельный турбомотор мощностью 204 л. с.