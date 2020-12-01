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Самый дорогой Hyundai выходит на российский рынок 

Wroom.ru 2 часа назад
Самый дорогой Hyundai выходит на российский рынок
Фото: Motor1.com
Компания Hyundai объявила рублёвые цены на новый кроссовер Palisade. Дилеры открыли приём предварительных заказов, поставки машин начнутся в наступающем году.
Hyundai Palisade дебютировал ещё в конце 2018 года, но его запуск на российский рынок несколько раз переносили. Это большой кроссовер (длина автомобиля 4,98 метра) с оригинальным дизайном и тремя рядами сидений в салоне. Кстати, название модели — это не русский «палисад», а один из районов Лос-Анджелеса.
В России кроссовер предложат с одним из двух моторов: бензиновым атмосферником V6 3.5 мощностью 249 л. с. или турбодизелем объёмом 2,2 литра, развивающим 200 сил. У обоих вариантов — восьмиступенчатый автомат и «паркетный» полный привод с муфтой на задней оси.
Цены на дизельный Palisade стартуют с отметки 3 149 000 рублей, бензиновая машина стоит от 3 199 000 рублей. Это теперь самая дорогая модель Hyundai в России! В базовой комплектации Lifestyle — восьмиместный салон, кожаная отделка сидений, трёхзонный климат-контроль, медиасистема, камера заднего вида, обогрев руля и сидений двух рядов, электрорегулировки водительского кресла, бесключевой доступ и другие опции.
Покупатели машин в «старших» комплектациях могут получить камеры кругового обзора, подвеску с автоматическим выравниванием дорожного просвета, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, семиместный салон с раздельными комфортабельными креслами второго ряда. Самый дорогой Hyundai Palisade с бензиновым мотором и всеми опциями стоит 3 829 000 рублей.
Ближайшими соперниками новинки станут другие большие кроссоверы: Honda Pilot (от 3,6 млн рублей), Mazda CX-9 (от 3,0 млн рублей) или Toyota Highlander (от 3,7 млн рублей).
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Автоновости , Hyundai , Mazda CX-9 , Toyota Highlander , Toyota , Mazda , Honda , Honda Pilot
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