Самый дорогой Hyundai выходит на российский рынок 

Компания Hyundai объявила рублёвые цены на новый кроссовер Palisade. Дилеры открыли приём предварительных заказов, поставки машин начнутся в наступающем году.

Hyundai Palisade дебютировал ещё в конце 2018 года, но его запуск на российский рынок несколько раз переносили. Это большой кроссовер (длина автомобиля 4,98 метра) с оригинальным дизайном и тремя рядами сидений в салоне. Кстати, название модели — это не русский «палисад», а один из районов Лос-Анджелеса.

В России кроссовер предложат с одним из двух моторов: бензиновым атмосферником V6 3.5 мощностью 249 л. с. или турбодизелем объёмом 2,2 литра, развивающим 200 сил. У обоих вариантов — восьмиступенчатый автомат и «паркетный» полный привод с муфтой на задней оси.

Цены на дизельный Palisade стартуют с отметки 3 149 000 рублей, бензиновая машина стоит от 3 199 000 рублей. Это теперь самая дорогая модель Hyundai в России! В базовой комплектации Lifestyle — восьмиместный салон, кожаная отделка сидений, трёхзонный климат-контроль, медиасистема, камера заднего вида, обогрев руля и сидений двух рядов, электрорегулировки водительского кресла, бесключевой доступ и другие опции.

Покупатели машин в «старших» комплектациях могут получить камеры кругового обзора, подвеску с автоматическим выравниванием дорожного просвета, адаптивный круиз-контроль, панорамную крышу, семиместный салон с раздельными комфортабельными креслами второго ряда. Самый дорогой Hyundai Palisade с бензиновым мотором и всеми опциями стоит 3 829 000 рублей.