ГИБДД тестирует новую процедуру техосмотра

На территории РФ с начала марта следующего года вступают в действие изменения относительно процедуры проведения техосмотра. Как стало известно, ГИБДД уже начала процесс тестирования прошедшей модернизацию автоматизированной системы технического осмотра автомобиля, чтобы выявить и устранить все возможные недостатки.

Фото: Car.ru Car.ru

Как сообщает интернет-портал «За рулём» со ссылкой на информацию, обнародованную «РГ», к модернизированной системе ЕАИС ТО в процессе тестирования должны подключить операторов, которые будут оформлять диагностические карты. В столице таких операторов насчитывается порядка двух сотен, но из них пока подключен лишь один, то есть, процесс внедрения инновации на сегодняшний день проходит не очень активно, хотя в этом случае, несомненно, стоит учитывать, что работа по сути пока «пилотная».

Что касается изменений относительно техосмотра, то с начала весны следующего года машины, которые его проходят планируется дважды фиксировать на фото. Первый раз во время въезда на пункт, а также при выезде, уже после прохождения осмотра. Эксперт от оператора с помощью собственной электронной цифровой подписи получает доступ к системе, оформляет диагностическую карту, визирует и далее уже именно он несёт ответственность за правильность проведения процедуры. Вопросы же у специалистов возникли по поводу обязательных координат на снимках въезжающего на диагностическую линию авто и выезжающего с неё.