В ГИБДД раскрыли идеальную модель поведения водителей

«Прежде всего, конечно, нужно соблюдать правила дорожного движения», — отметил Хранцкевич в эфире радио «Комсомольская правда». Он уточнил, что идеальный водитель, в представлении сотрудников ГИБДД, соблюдает скоростной режим и правила пересечения перекрестков. В машине автомобилист и его пассажиры всегда пристегнуты, он не отвлекается на посторонние предметы и разговоры во время движения.