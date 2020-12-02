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Озвучено, каких водителей считают идеальными в ГИБДД 

Deita.ru и ещё 1 7 часов назад
Каких водителей считают идеальными в ГИБДД
Фото: ТАСС
Образцовый российский автолюбитель неукоснительно корректно соблюдает ПДД, полностью концентрируется на дороге, всегда пристёгивается ремнём и улыбается инспектору ДПС. Об этом рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Комсомольскую правду".
По его словам, самым главным критерием идеального водителя с точки зрения представителей ГИБДД является, конечно же, тот, кто не нарушает правила дорожного движения. Он также уточнил, что для того, чтобы быть у стражей дорожного порядка на хорошем счету, достаточно по меньшей мере соблюдать скоростной режим и правила пересечения перекрестков.

"Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее", — подчеркнул официальный представитель ГИБДД.

Ранее стало известно о том, что уже с 1 апреля 2021 года у несовершеннолетних россиян может появиться возможность сдавать экзамены на право управлять машиной с 16 лет.
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Автоновости , ГИБДД , РИА "Дейта" , Комсомольская правда
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