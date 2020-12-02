Volkswagen уходит из автоспорта 

Компания Volkswagen объявила о решении уйти из автоспорта и свернуть все заводские автоспортивные программы. В официальном заявлении автопроизводителя говорится, что этот шаг является «частью реорганизации бизнеса».

На сегодняшний день в штат спортивного подразделения Volkswagen Motorsport GmbH входят 169 человек, все они будут переведены «в более широкую сеть концерна Volkswagen AG». Главный директор по развитию бренда Фрэнк Уэлш заявил, что опыт сотрудников, в том числе полученный в ходе работы над проектом полностью электрического прототипа ID. R, поможет автопроизводителю вывести на рынок новые эффективные модели семейства ID.

В Volkswagen отметили, что поставка запасных частей для раллийного Polo GTI R5 и Golf GTI TCR была «обеспечена в долгосрочной перспективе».

Руководство концерна поблагодарило команду Volkswagen Motorsport GmbH за многочисленные победы, титулы и рекорды по всему миру. В частности, речь идет о достижениях Себастьена Ожье, который выиграл четыре чемпионских титула за рулем раллийного Polo в период с 2013 по 2016 год, о трех победах Volkswagen Touareg в ралли-марафоне «Дакар», а также о рекордах прототипа прототипа ID. R на Пайкс-Пике и в Гудвуде.