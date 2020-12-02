Elantra и Palisade в России будут продавать только в интернете

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Компания "Хендэ Мотор СНГ" вслед за многими компаниями запустила онлайн-сервис по продаже новых автомобилей и рассказала, как можно пробрести седан Elantra седьмого поколения и флагманский кроссовер Palisade.

Функционал сервиса позволяет ознакомиться с автомобилем, его комплектациями, выбрать подходящий вариант и автосалон, в который необходимо доставить машину.

Автомобиль можно приобрести как в кредит (оформление производится также через сервис), так и оплатив полную стоимость банковской картой онлайн. При получении автомобиля клиент получает полный пакет оформленных документов.

До конца года Hyundai Palisade и Elantra нового поколения можно будет купить только онлайн.