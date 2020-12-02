ГАЗ все-таки выпустит Соболь нового поколения

В 2013 году компания ГАЗ показала концепт «Соболь Next», но проект так и не получил продолжения, так как рамная конструкция плохо подходила для современного лёгкого коммерческого автомобиля. А пару дней назад в одном из аккаунтов «Инстаграма» появились фотографии трех экземпляров автомобиля «Соболь Next».

Машина получила название Sobol NN —две последние буквы указывают на то, что автомобиль построен на платформе «Газели Next», но уже с новым дизайном передней части. Модель представляет собой рестайлинговый вариант с измененным внутренним оформлением.

Как сообщает «Дром.ру», ссылаясь на собственные источники на заводе ГАЗ, Sobol NN включен в план производства на 2022 год. В НАМИ также подтвердили, что в 2021 году машина заявлена на сертификацию. Моторную гамму для «Соболя» составят дизели Cummins ISF и Volkswagen EA189, а также бензиновый мотор EvoTech 3.0.

В 2021 году компания прекратит выпуск нынешнего заднеприводного « ГАЗ Соболь Next» из-за новых требований об оснащении всех автомобилей ESP. Версия с полным приводом пока останется в строю, а в конце 2021 года получит оформление передней части в стиле NN. Какой-то период оба варианта, старый и новый, будут выпускаться одновременно.

В настоящее время основной задачей завода является запуск бескапотного грузовика «Валдай Некст», который пообещали доставить дилерам ближе к концу года.