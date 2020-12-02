Jaguar обновил спорт-версию кроссовера F-Pace

Компания Jaguar показала «заряженный» кроссовер F-Pace SVR после рестайлинга.
Обновленный Jaguar F-Pace
SVR получил большие воздухозаборники в переднем бампере, 22-дюймовые колесные диски, иные светодиодные фары и более длинный капот. Салон обзавелся цифровой приборной панелью, большим экраном медиасистемы с диагональю 11,4 дюйма и новыми сиденьями.
Рестайлинговый Jaguar F-Pace SVR сохранил пятилитровый бензиновый двигатель мощностью 550 л. с., работающий с модернизированной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды вместо прежних 3,5 секунд, а максимальная скорость обновленного кроссовера — 286 км/ч.
В Великобритании машину уже можно заказать у дилеров по цене от 77 595 фунтов стерлингов, что составляет почти 8 млн рублей. Пока неизвестно, выйдет ли обновленный кроссовер F-Pace SVR на российский рынок, а обычный модернизированный Jaguar F-Pace должен появиться у нас весной следующего года.