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Jaguar представил обновленную спорт-версию кроссовера F-Pace

Wroom.ru
1 час назад
Компания Jaguar показала «заряженный» кроссовер F-Pace SVR после рестайлинга.
Jaguar обновил спорт-версию кроссовера F-Pace
Фото: Wroom.ruWroom.ru
Обновленный Jaguar F-Pace SVR получил большие воздухозаборники в переднем бампере, 22-дюймовые колесные диски, иные светодиодные фары и более длинный капот. Салон обзавелся цифровой приборной панелью, большим экраном медиасистемы с диагональю 11,4 дюйма и новыми сиденьями.
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Рестайлинговый Jaguar F-Pace SVR сохранил пятилитровый бензиновый двигатель мощностью 550 л. с., работающий с модернизированной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода.
До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 секунды вместо прежних 3,5 секунд, а максимальная скорость обновленного кроссовера — 286 км/ч.
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В Великобритании машину уже можно заказать у дилеров по цене от 77 595 фунтов стерлингов, что составляет почти 8 млн рублей. Пока неизвестно, выйдет ли обновленный кроссовер F-Pace SVR на российский рынок, а обычный модернизированный Jaguar F-Pace должен появиться у нас весной следующего года.
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