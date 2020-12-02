Jaguar обновил спорт-версию кроссовера F-Pace

В Великобритании машину уже можно заказать у дилеров по цене от 77 595 фунтов стерлингов, что составляет почти 8 млн рублей. Пока неизвестно, выйдет ли обновленный кроссовер F-Pace SVR на российский рынок, а обычный модернизированный Jaguar F-Pace должен появиться у нас весной следующего года.